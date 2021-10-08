МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минздрав РФ направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава. На Ямале вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

Документы были подготовлены по итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации. 30 сентября представительство ЕС подтвердило их получение, добавляется в сообщении.

Добавляется, что визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины "Спутник V" может состояться уже в декабре. "В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре", — уточнили в пресс-службе.