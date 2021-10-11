МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Британская газета Sun, опубликовавшая материал о якобы краже формулы вакцины AstraZeneca для создания "Спутник V", является глубоко ненаучным изданием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию. В Кремле возмутились низкими темпами вакцинации в России

"Газета Sun это же очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так и относимся к этим публикациям", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V". Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости в апреле говорил, что версия про кражу формулы AstraZeneca является самым смешным мифом про "Спутник V".