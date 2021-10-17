МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Россия наращивает поставки вакцин странам-партнерам. Этим летом Аргентина, Казахстан, Индия и другие государства закупили отечественной продукции больше, чем за первые пять месяцев 2021 года, пишет РБК со ссылкой на таможенную статистику. Юрист назвал предельную цену подведения электричества к дачам

В июне-августе 2021 года Россия поставила зарубежным партнерам вакцин в стоимостном и натуральном выражении больше, чем за январь-май.

По классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 ("прочие вакцины для людей") за июнь — август были экспортированы 203,6 тонны вакцин стоимостью около $410 миллионов.

В январе-мае — 159 тонн на $303,6 миллиона.

"Каждый летний месяц поставки вакцин за рубеж превышали в денежном выражении $100 миллионов. Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе — 105,8 тонны (на сумму $123,8 миллиона). Всего за восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 тонны вакцин общей стоимостью $713,7 миллиона.

В пятерку стран, в которые поставляются российские вакцины, входят: