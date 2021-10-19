МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Самыми потребляемыми лекарствами в эпоху COVID-19 в России в 2020-2021 годах стали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак". Россияне заказывают лекарства онлайн чаще европейцев

"Самым популярным и продаваемым лекарственным средством в период пандемии по количеству проданных упаковок стал цефтриаксон, россияне приобрели с августа 2020 года 32 миллиона упаковок. Вторым по востребованности граждан стало жаропонижающее средство — парацетамол. Его приобрели 31 миллион упаковок", — в Центре.

Замыкает топ-3 еще один антибиотик — азитромицин, его было продано 12 миллионов упаковок.

Кроме того, в топ-10 наиболее продаваемых и востребованных лекарств в период новой коронавирусной инфекции в России вошли арбидол (продано 11 миллионов упаковок), дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим (по 5 миллионов пачек), амоксицилин и эликсис (по 4 миллиона упаковок), левофлоксацин (более 3 миллионов).

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого привели в центре, указал, что на данный момент промаркировано 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тысяч участников, включая 438 производителей.

"Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки. Это особенно актуально для вакцин против COVID, информация о которых со всей страны предоставляется в онлайн-режиме. Кроме того, маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов", — добавил Юсупов.