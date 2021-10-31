МОСКВА,31 окт — ПРАЙМ. Первой причиной того, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Евросоюз не спешат регистрировать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" —конкуренция.Об этом вбеседе с "Вечерней Москвой рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году

Первая причина — конкуренция за денежные потоки между производителями вакцин и между странами, где эти компании находятся. Вторая — несогласованность российского и европейского законодательств.

"Сейчас в мире идет очень сильная конкуренция за денежные потоки — и между различными производителями вакцин, и косвенно между странами, где эти фармацевтические компании работают", — отметил он.

Гинцбург считает, что законодательство в странах Европы не "гармонизировано" с российским. Ученый привел пример: в России вакцинный препарат оценивается по 18 критериям, а в западно-европейской практике — по 16 критериям. И при этом два из этих критериев не совпадают с российскими.

"Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные. Поэтому гармонизировать их приходится в процессе проверки. И это порождает задержки", — отметил он.