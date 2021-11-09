МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский противовирусный препарат для лечения коронавируса "МИР-19" завершает вторую фазу клинических исследований. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала в ходе конференции "Молекулярная диагностика-2021". В России зафиксирован очередной максимум смертей за сутки - 1211

По ее словам, в настоящее время российский этиотропный противовирусный препарат завершает вторую фазу испытаний.

Название лекарства — "МИР-19" — расшифровывается как "Малая интерферирующая РНК". Действие этого ингаляционного препарата основано на механизме интерференции РНК.

Препарат мешает размножаться вирусу благодаря действию на участок генома COVID-19, ответственный за репликацию.

Побочные эффекты в ходе исследований не обнаружены.