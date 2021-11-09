Лекарство от COVID "МИР-19" завершает вторую фазу испытаний
Глава ФМБА Скворцова: препарат "Мир-19" завершает вторую фазу клинических испытаний
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский противовирусный препарат для лечения коронавируса "МИР-19" завершает вторую фазу клинических исследований. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала в ходе конференции "Молекулярная диагностика-2021".
По ее словам, в настоящее время российский этиотропный противовирусный препарат завершает вторую фазу испытаний.
Название лекарства — "МИР-19" — расшифровывается как "Малая интерферирующая РНК". Действие этого ингаляционного препарата основано на механизме интерференции РНК.
Препарат мешает размножаться вирусу благодаря действию на участок генома COVID-19, ответственный за репликацию.
Побочные эффекты в ходе исследований не обнаружены.