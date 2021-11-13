МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Компания "Промомед" — производитель инъекционного препарата от COVID-19 "Арепливир" — планирует сначала обеспечить "Арепливиром Россию и только после этого отправлять это лекарство на экспорт, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В России зарегистрирован препарат от коронавируса "Арепливир"

"Ведём переговоры с рядом стран, но в первую очередь задача обеспечить потребности отечественного здравоохранения", — заявили в "Промомеде".

Из государственного реестра лекарственных средств следует, что первый в России препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" зарегистрирован 12 ноября, разрешен его ввод в гражданский оборот на пять лет.

Препарат от инфекции COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). В Минпромторге сообщили, что с начала осени "Биохимик" увеличил объем производства препарата в десять раз — миллиона упаковок в месяц — и планирует увеличить выпуск до двух миллионов.