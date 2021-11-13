МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Производство препарата для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" в форме инъекции начнется в декабре текущего года. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба компании-производителя "Промомед". Производитель препарата от COVID рассказал о планах по экспорту лекарства

Средство было зарегистрировано 12 ноября и может быть введено в гражданский оборот на пять лет.

Ранее препарат "Арепливир" выпускался в форме таблеток. "Промомед" заявляет, что препарат в форме инъекции является более эффективным и безопасным, поскольку лучше проникает в клетки и дает более длительный эффект.

Результаты исследований инъекционного препарата будут опубликованы позже, добавили в пресс-службе производителя.