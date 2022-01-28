МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российское правительство выделило центру имени Гамалеи субсидию в размере около 305,5 миллиона рублей на клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Цент изучит безопасность, переносимость и иммуногенность лекарственного препарата, в исследовании примут участие 1100 добровольцев в возрасте 6-11 лет.