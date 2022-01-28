МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россия рассматривает две заявки от иностранных производителей на регистрацию вакцин от коронавируса, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу в интервью РИА Новости.

По его словам, заявку подали AstraZeneca и еще одна китайская компания-производитель. На данный момент процесс рассмотрения находится на стадии клинических испытаний.

"В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку — и такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и сделала ещё одна китайская фирма, которая производит вакцины. Эти заявки сейчас рассматриваются, там уже дело дошло до третьей стадии — вроде разрешили — клинических испытаний. Так что такой процесс идёт", — добавил зампред Совбеза.

Вторая комапния, скорее всего, это CanSino Biologics — производитель китайской однокомпонентной вакцине "Конвиденция".

Напомним, в декабре 2020 года российское министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение третьего международного этапа клинических испытаний однокомпонентной вакцины "Конвидеция" китайской компании CanSino Biologics. Планировалось, что ее производство будет проходить на мощностях российской компании "Петровакс".