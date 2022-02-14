МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Промежуточные результаты второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" — "Спутник Лайт" не выявили серьезных нежелательных явлений, сообщают РФПИ, AstraZeneca и "Р-Фарм".

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