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2022
https://1prime.ru/Pharm_industry/20220214/836059160.html
Доказана безопасность комбинации "Спутник Лайт" и AstraZeneca
Фармацевтика
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Промежуточные результаты второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против... ПРАЙМ, 14.02.2022
фармацевтика, бизнес, новости
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Промежуточные результаты второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" — "Спутник Лайт" не выявили серьезных нежелательных явлений, сообщают РФПИ, AstraZeneca и "Р-Фарм".
Новость дополняется