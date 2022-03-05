МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Лекарственная безопасность России обеспечена на 80% за счет внедрения программы импортозамещения, заявили РИА Новости в инфраструктурном центре НТИ "Хелснет". Россия обладает необходимым запасом лекарств

"Реализация программы по импортозамещению "Фарма-2020" позволила России обеспечить лекарственную безопасность примерно на 80%", — рассказали в центре.

"Большая часть производства лекарств у нас локализована, есть отечественные крупные изготовители — Biocad, "Р-Фарм". Конечно, мы не производим все компоненты производственной цепочки по абсолютно всем препаратам, но большую часть того, чего у нас нет, можно купить в Китае", — рассказала руководитель инфраструктурного центра Мария Галямова.

Она уточнила, что "реагенты для производства сложных лекарственных препаратов там могут быть не идеального качества, однако наши производства способны с этим работать". "Плюс, есть еще Индия", — добавила эксперт.

В организации отметили, что "в России за последние годы на хороший уровень поднялась генная терапия — в том числе силами компаний — участников НТИ, ПЦР-диагностика, у нас есть вакцины, среди которых "Спутник V" — сложный биотехнологический продукт, вакцина от коронавируса".