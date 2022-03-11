МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российские ведомства с 21 февраля по 8 марта текущего года нарастили закупки лекарств более чем на треть по отношению к аналогичным периодам двух предыдущих лет, совершив 19 закупочных процедур общей суммой в 37,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор одной из крупнейших электронных торговых площадок "РТС-тендер" Владимир Лишенков. Песков назвал закупки россиян первой эмоциональной реакцией

"За период с 21 февраля мы видим серьезный прирост закупок лекарственных средств как по сравнению с прошлым годом, так и с годом ранее – больше, чем на треть", — сказал он.

По данным эксперта, в период с 21 февраля по 8 марта 2022 года ведомства разместили 19 тысяч госзакупок на сумму 37,8 миллиарда рублей, тогда как за аналогичный период 2021 года было проведено 15 тысяч процедур на сумму 27,8 миллиарда рублей. В такие же даты 2020 года, когда власти начинали активную борьбу с коронавирусом, на площадке было проведено 17 тысяч процедур на сумму 28,4 миллиарда рублей.

Резкий рост закупок Лишенков объяснил созданием в регионах резервов лекарственных средств в общественных интересах — для больниц, поликлиник и детских учреждений. "Речь идет о запасах на несколько месяцев вперед, плюс многие спешили совершить закупку как можно раньше, чтобы избежать инфляционных издержек". – пояснил он.

Специалист отмечает, что о каких-то трендах говорить пока рано. "Скорее это импульсное поведение, в любом случае ситуация прояснится в ближайшей перспективе", — сказал он.

"При этом мы считаем, что очень важно поддерживать высокий уровень активности во всех сегментах закупок — это позволяет отрасли находится в рабочем состоянии, создавать внутренний спрос и помогать бизнесу зарабатывать", — подчеркнул Лишенков.