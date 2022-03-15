МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Ашан" останется в России

Ранее в понедельник Bayer AG объявил, что приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России и Белоруссии, но продолжит поставлять основные товары для сельского хозяйства и здравоохранения.

"Bayer продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции… Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России", – цитирует пресс-служба генерального представителя Bayer в России и странах СНГ, гендиректора АО "Байер" Нильса Хессманна.

Химико-фармацевтический концерн концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).