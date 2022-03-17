БРЮССЕЛЬ, 17 мар — ПРАЙМ. В настоящий момент "нет активности" в процессе оценки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

По его словам, препарат находился на процедуре постепенной экспертизы, но сейчас в этом направлении нет активности.

Позже в пресс-службе EMA сообщили РИА Новости, что оценка российской вакцины в ЕС продолжается, но в настоящее время активной фазы в экспертизе нет. Между тем процедура оценки вакцины длится уже год.

Вакцина для профилактики коронавируса "Спутник V" была разработана ИЦЭМ имени Гамалеи и зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года.