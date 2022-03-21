МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Доля лекарств отечественного производства в общем объеме продаж в 2021 году составила 61,2% в упаковках и 35,1% в рублях, передают "Известия" со ссылкой на данные Минпромторга. Доля убыточных организаций в России снизилась в 2021 году

В 2021 году в России было продано 5,2 миллиардов упаковок лекарств всех производителей на общую сумму 1,9 триллиона рублей. Эти показатели на 6% уступают результатам 2020 года по количеству проданных упаковок, но при этом на 12,3% превышают результаты в денежном выражении.

В Минпромторге отметили, что ключевыми поставщиками фармацевтического сырья для всего мира выступают Индия и Китай, подчеркнув, что "у России также есть возможность импортировать сырье из этих стран".

При этом в ведомстве сообщили, что для снижения зависимости от импорта отечественные производители активно создают мощности по производству собственных субстанций.