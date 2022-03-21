В Минпромторге раскрыли долю отечественных лекарств на фармрынке России
Минпромторг: доля отечественных лекарств на фармрынке России - 61,2% в упаковках и 35,1% в рублях
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Доля лекарств отечественного производства в общем объеме продаж в 2021 году составила 61,2% в упаковках и 35,1% в рублях, передают "Известия" со ссылкой на данные Минпромторга.
В 2021 году в России было продано 5,2 миллиардов упаковок лекарств всех производителей на общую сумму 1,9 триллиона рублей. Эти показатели на 6% уступают результатам 2020 года по количеству проданных упаковок, но при этом на 12,3% превышают результаты в денежном выражении.
В Минпромторге отметили, что ключевыми поставщиками фармацевтического сырья для всего мира выступают Индия и Китай, подчеркнув, что "у России также есть возможность импортировать сырье из этих стран".
При этом в ведомстве сообщили, что для снижения зависимости от импорта отечественные производители активно создают мощности по производству собственных субстанций.