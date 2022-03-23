МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Росздравнадзор тесно работает со всеми игроками российского фармацевтического рынка и не видит никаких рисков, сообщила РИА Новости глава ведомства Алла Самойлова. В Минздраве не видят предпосылок к дефициту лекарств в России

По ее словам, крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме.

"Лекарства на складах имеются в достаточном количестве", — отметила Самойлова.

Глава Росздравнадзора пояснила, что дефицит некоторых препаратов в аптеках связан с неоправданно возросшим спросом россиян и небольшими задержками поставок из-за нарушений в логистической цепочке. При этом необходимые лекарства в России есть, они производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в прошлом году.

"Отсутствие лекарств в аптеках связано исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов",- уточнила Алла Самойлова.

Она отметила, что Росздравнадзор, кабмин и Минздрав контролируют ситуацию на российском фармацевтическом рынке. Кроме того, Росздравнадзор работает с компаниями для поиска новых вариантов поставок лекарств в России.

Самойлова призвала россиян не создавать искусственный дефицит и не покупать лекарства в чрезмерных количествах, а также напомнила, что фармпрепараты имеют свой срок годности.

Если покупатель столкнулся с исчезновением какого-либо препарата в регионе, ему нужно незамедлительно сообщить об этом в территориальные органы Росздравнадзора или на его многоканальную бесплатную горячую линию, заключила глава ведомства.