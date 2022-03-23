Глава Минздрава Мурашко сообщил об отсутствии проблем с производством и поставками препаратов
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Проблем с производством и запасами лекарств у производителей и дистрибьюторов нет, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"У производителей и дистрибьюторов проблем с производством (лекарств — ред.) и запасами нет, в настоящее время лекарственные препараты в полном объеме поставляются в лечебные сети, делать запасы не нужно", — сказал министр.
По словам Мурашко, во вторник прошла встреча с поставщиками, которые отмечают, что уже сегодня потребление возвращается к объемам марта прошлого года.
Подготовка к 2023 году, чтобы обеспечить своевременное поступление лекарств для пациентов, уже идет, добавил он.
"Мы сегодня уже ведем подготовку к 2023 году для того, чтобы обеспечить гарантированный заказ для производителей и обеспечить своевременное поступление лекарственных препаратов для пациентов", — сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Мурашко добавил, что за счет увеличения объемов лотов и заключения долгосрочных контрактов обеспечивается снижение цены, и тем самым экономятся бюджетные средства, а также снижаются издержки на логистику и хранение.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20220323/836471928.html