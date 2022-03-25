МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств. Ведомство направило соответствующие письма руководителям аптечных организаций, рассчитыватет на снижение социальной напряженности и стабилизацию работы аптек, сообщили в пресс-службе агентства. Россиян призвали не запасаться лекарствами

Мониторинг наличия препаратов подтверждает, что необходимые лекарства на складах имеются в достаточном количестве. Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков, говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственным ажиотажем. "При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках", — говорится в сообщении.