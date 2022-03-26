МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.