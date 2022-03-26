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https://1prime.ru/Pharm_industry/20220326/836506845.html
Путин подписал указ об обращении лекарств в условиях санкций
Фармацевтика
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций,... ПРАЙМ, 26.03.2022
фармацевтика, бизнес, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.