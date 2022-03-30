Минздрав может закупать отдельные виды препаратов, если по ним возникнет дефицит
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минздрав РФ может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России, следует из проекта постановления правительства Российской Федерации, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Определить Министерство здравоохранения Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению закупки по отдельным решениям Правительства Российской Федерации отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, которые отсутствуют в обращении в Российской Федерации, в том числе не зарегистрированных на территории Российской Федерации, либо в отношении которых возникла дефектура (риск её возникновения)", — говорится в документе.
Согласно проекту, Минздрав также сможет перераспределять такие препараты в регионах России по результатам мониторинга.
Такой инструмент лекарственного обеспечения населения России позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегая к поискам иных механизмов по закрытию потребности субъектов страны в дефицитных препаратах, отмечается в пояснительной записке к документу.
"Данные мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами", — уточняется в пояснительной записке.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20220330/836548020.html