МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минздрав РФ может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России, следует из проекта постановления правительства Российской Федерации, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Власти рассказали о запасах сахара в России

"Определить Министерство здравоохранения Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению закупки по отдельным решениям Правительства Российской Федерации отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, которые отсутствуют в обращении в Российской Федерации, в том числе не зарегистрированных на территории Российской Федерации, либо в отношении которых возникла дефектура (риск её возникновения)", — говорится в документе.

Согласно проекту, Минздрав также сможет перераспределять такие препараты в регионах России по результатам мониторинга.

Такой инструмент лекарственного обеспечения населения России позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегая к поискам иных механизмов по закрытию потребности субъектов страны в дефицитных препаратах, отмечается в пояснительной записке к документу.

"Данные мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами", — уточняется в пояснительной записке.