Минздрав оценили возможности восполнения дефицита лекарств
Замглавы Минздрава Глаголев: в России нет препятствий для компенсации возможного дефицита лекарств
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В России нет технологических и производственных препятствий для оперативного восполнения возможного дефицита лекарственных препаратов, заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев в ходе выступления в ОНФ.
По его словам, сегодня две трети лекарств производится на территории РФ, а ситуация на фармацевтическом рынке страны остается стабильной.
Глаголев подчеркнул, что все иностранные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших остаются на российском рынке, ни одна зарубежная компания пока не сообщала о намерении свернуть поставки по политическим или экономическим мотивам. Замминистра здравоохранения отметил, что фармацевтическая отрасль ведет себя прагматично.
"Фармотрасль, в том числе зарубежная фармотрасль, ведет себя крайне прагматично, никто не собрался уходить от нас, нормы рентабельности позволяют сохранять присутствие", — отметил он.