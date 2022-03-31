МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В России нет технологических и производственных препятствий для оперативного восполнения возможного дефицита лекарственных препаратов, заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев в ходе выступления в ОНФ. Препарат от COVID-19 включили в список жизненно необходимых лекарств

По его словам, сегодня две трети лекарств производится на территории РФ, а ситуация на фармацевтическом рынке страны остается стабильной.

Глаголев подчеркнул, что все иностранные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших остаются на российском рынке, ни одна зарубежная компания пока не сообщала о намерении свернуть поставки по политическим или экономическим мотивам. Замминистра здравоохранения отметил, что фармацевтическая отрасль ведет себя прагматично.

"Фармотрасль, в том числе зарубежная фармотрасль, ведет себя крайне прагматично, никто не собрался уходить от нас, нормы рентабельности позволяют сохранять присутствие", — отметил он.