МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Правительство России направит 387 миллионов рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса "МИР 19", сообщается на сайте кабмина. Мошенники научились эксплуатировать COVID-19

"На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса "МИР 19", будет направлено 387 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги выделят государственному научному центру "Институт иммунологии", который является разработчиком лекарства, и пойдут также на модернизацию и приобретение необходимого оборудования. Уточняется, что технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты, что особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса.

Подчеркивается, что препарат "МИР 19" был зарегистрирован Минздравом в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "Дельту" и "Омикрон".