МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Правительство России направит 387 миллионов рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса "МИР 19", сообщается на сайте кабмина.
"На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса "МИР 19", будет направлено 387 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги выделят государственному научному центру "Институт иммунологии", который является разработчиком лекарства, и пойдут также на модернизацию и приобретение необходимого оборудования. Уточняется, что технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты, что особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса.
Подчеркивается, что препарат "МИР 19" был зарегистрирован Минздравом в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "Дельту" и "Омикрон".