МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года, сообщил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин. СМИ: Евросоюз предлагает прекратить импорт из России ядерного топлива

"Пока объем импорта медикаментов из Евросоюза и США сохраняется на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что лекарства не находятся под санкциями. В апреле задекларировано 4,7 тысячи тонн лекарственных средств и изделий медицинского назначения", — сказал Булавин.

По его словам, основными поставщиками медикаментов в РФ являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. "Наиболее дорогостоящие лекарства к нам поступают из США, Ирландии, Швейцарии и Канады", — добавил он.

Иностранные государства не накладывали санкций на поставку лекарств в Россию. Однако в связи с событиями на Украине и возникшими на их фоне логистическими трудностями многие фармацевтические компании так или иначе изменили свое присутствие на российском рынке. Так, французская Sanofi прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами. Японская Takeda Pharmaceutical Company временно отказалась от проведения новых клинических испытаний в России и новых инвестиций. Немецкая компания Bayer, в свою очередь, заявила, что приостановит рекламу и инвестиции в России, но продолжит поставлять лекарства.

В то же время производители медицинского оборудования Philips и General Electric сообщили, что остаются в России. Компания Siemens собиралась остановить экспорт медицинского оборудования, но позже заявила, что всё же продолжит оказывать поддержку поставщикам медицинских услуг.