МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на российские лекарства для лечения коронавируса, говорится в сообщении ведомства. Эксперт оценил ситуацию с лекарствами в России

Так, стоимость курса "Ковипира" и "Эсперавира" из 40 капсул по 200 мг будет стоить 5800 рублей. Оба препарата относятся к международному непатентованному наименованию "Молнупиравир".

Напомним, что производителем "Ковипира" является АО "Фармасинтез", "Эсперавир" производится АО "Биохимик".

Кроме того, ФАС согласовала цены на новые упаковки уже зарегистрированного препарата "Арепливир" производства "Биохимик" на уровне 100 рублей за одну таблетку.

Перечисленные лекарственные средства включены в перечень ЖНВЛП.