2022-04-25T12:34:00+03:00
2022-04-25T12:50:35+03:00
2022-04-25T12:34:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Pharm_industry/20220425/836745767.html
ФАС согласовала цены на российские лекарства от COVID-19
Фармацевтика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на российские лекарства для лечения коронавируса, говорится в сообщении ведомства. Так, стоимость курса "Ковипира" и... ПРАЙМ, 25.04.2022
фармацевтика, бизнес, новости, фас, лекарства, covid-19
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/57/832325769.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/57/832325769.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/57/832325768.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/57/832325768.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/57/832325762.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/57/832325762.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20220420/836715083.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на российские лекарства для лечения коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
Так, стоимость курса "Ковипира" и "Эсперавира" из 40 капсул по 200 мг будет стоить 5800 рублей. Оба препарата относятся к международному непатентованному наименованию "Молнупиравир".
Напомним, что производителем "Ковипира" является АО "Фармасинтез", "Эсперавир" производится АО "Биохимик".
Кроме того, ФАС согласовала цены на новые упаковки уже зарегистрированного препарата "Арепливир" производства "Биохимик" на уровне 100 рублей за одну таблетку.
Перечисленные лекарственные средства включены в перечень ЖНВЛП.