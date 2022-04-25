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Генпрокурор уличил "коммерсантов от медицины" в необъяснимой жадности
Фармацевтика
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"Коммерсанты от медицины" во многих регионах завысили цены на лекарства из-за "необъяснимой жадности", считает генпрокурор Игорь Краснов. Такие предприниматели должны ответить... ПРАЙМ, 25.04.2022
фармацевтика, бизнес, новости, генпрокуратура, фармацевтика, лекарства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. "Коммерсанты от медицины" во многих регионах завысили цены на лекарства из-за "необъяснимой жадности", считает генпрокурор Игорь Краснов.
Такие предприниматели должны ответить перед законом, заявил он в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.
"Проверки показали, что…стоимость (лекарств — ред.) в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины", — сказал Краснов.
Он продолжать мониторинг цен на лекарства и медицинские изделия и довести надзорные мероприятия "до логического завершения".
"Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке", — обратился Краснов к прокурорам.