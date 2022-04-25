МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. "Коммерсанты от медицины" во многих регионах завысили цены на лекарства из-за "необъяснимой жадности", считает генпрокурор Игорь Краснов. Генпрокурор призвал жестко реагировать на махинации с госпомощью

Такие предприниматели должны ответить перед законом, заявил он в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

"Проверки показали, что…стоимость (лекарств — ред.) в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины", — сказал Краснов.

Он продолжать мониторинг цен на лекарства и медицинские изделия и довести надзорные мероприятия "до логического завершения".

"Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке", — обратился Краснов к прокурорам.