МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Прьемьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Росздравнадзора взять под личный контроль обеспечение регионов лекарствами и проверку качества препаратов.

Глава правительства отметил, что в прошлом месяце в некоторых субъектах из-за ажиотажного спроса возникла нехватка лекарств, несмотря на наличие достаточных запасов. Мишустин напомнил о поручении президента обеспечить достаточный ассортимент в аптеках.

Глава Росздравнадзора в свою очередь заявила, что на российских рынок не допустят ни один некачественный препарат.