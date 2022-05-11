МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Компании Pfizer, Moderna, Gilead испытывают на Украине медицинские препараты в обход международных норм безопасности, чтобы сократить свои затраты, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В Китае раскрыли ловушку, в которую попал Киев

По его словам, обнаруженные в ходе спецоперации доказательства ставят под сомнения заявления США о том, что на Украине нет инфраструктуры для разработки биологического оружия. Так, на территории страны сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона.

Как отмечается в сообщении, идеологами американской военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демократической партии США. Полученные доходы позволяют им оплачивать свои избирательные кампании, уточнили в ведомстве.

Как рассказал Кириллов, в нелегальную схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, а также аффилированная с Пентагоном компания Gilead. Кроме того, к военно-биологической программе США подключены госструктуры Украины, в частности, для сокрытия незаконной деятельности и проведения полевых исследований.

"Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества", — рассказали в Минобороны.

Военно-биологические проекты на Украине реализуют не только США, но и другие страны НАТО, такие как Германия и Польша, добавили в ведомстве.