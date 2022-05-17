С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — ПРАЙМ. Дефицит лекарственных препаратов на российском рынке, возникший из-за ажиотажного спроса на фоне ситуации на Украине, уже ликвидирован, а средний чек в аптеках упал ниже февральского уровня, заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Мантуров рассказал, когда в России заработает параллельный импорт

"Возник дефицит, который сейчас уже ликвидирован, как мы видим и внешне, и по чекам. В феврале чек вырос в пять раз в Москве, сегодня он уже стал ниже, чем был до 23 февраля", — сказал он, выступая на Российском фармацевтическом форуме.

Дмитриев отметил, что все фармацевтические компании, работающие на российском рынке, заявили, что никаких сбоев в поставках и сокращения лекарственной продукции и медицинских изделий не предвидится. Возникшие трудности с логистикой решаются и происходит замена иностранных поставщиков, подчеркнул он.

Проблемы с логистикой отметил и гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

"Основными рисками сейчас видятся цепочки поставок сырья и материалов, в остальном мы неплохо адаптировались, есть проблемы, но они решаемы", — пояснил он.

Справляться с трудностями в текущей ситуации участникам фармацевтического рынка в РФ помогает опыт пандемии, отметил заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин. В частности, уже есть опыт формирования запасов, а также широкие возможности по межотраслевой кооперации и замещению, однако есть моменты, которые требуют "особого внимания как со стороны государства, так и отрасли", в том числе зависимость от отдельных комплектующих, и сложная регуляторика, подчеркнул он.

"Внешнеэкономическая ситуация продемонстрировала актуальность реформирования отрасли, необходимость достижения независимости от импорта и развития собственных инноваций. Многие решения для этого уже найдены, но не менее важен контроль за их реализацией. Не на бумаге, а на деле должны заработать меры поддержки производителей по полному циклу на территории страны, пересмотра цен и определения дефектуры, упрощения административных процедур", — считает гендиректор компании "Герофарм" Петр Родионов.

Генеральный директор "Биннофарм Групп" Рустем Муратов, в свою очередь, отметил, что препятствием для развития компаний в отрасли являются высокие процентные ставки по кредитам, которые предприятия берут на закупку тех же субстанций и вспомогательных веществ. Кроме того, он обратил внимание на общую проблему рынка, связанную с импортными поставками: "У нас есть очень понятная проблема – это оболочки для таблеток, которые производятся одной зарубежной компанией. Переход на нового поставщика оболочки для твердых лекарственных форм обойдется одной фармкомпании в 150 миллионов рублей, а в целом для фармотрасли это может быть сумма в несколько миллиардов рублей", — сообщил генеральный директор "Биннофарм Групп".