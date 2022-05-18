Санкт-Петербург, 18 мая — ПРАЙМ. Рост розничных цен на лекарства в ближайшее время может замедлиться с 9% до 7-8% с начала года, заявил журналистам в кулуарах Российского фармацевтического форума генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

"Снижение цен прогнозируется в мае-июне: спрос падает. Низкий спрос мая-июня приведет к снижению розничной цены для того, чтобы стимулировать покупателя покупать лекарственные препараты. Общий индекс инфляции с начала года может опуститься. На 1 мая было 9%, он может опуститься до 7-8%", — сказал эксперт.

Прогнозирует возможное падение цен на лекарства в ближайшее время и гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев — в связи со снижением курса доллара. "Могут (снизиться цены на лекарства в связи с падением курса доллара — ред.). Инсулин, например, на 30% за 10 лет снизился, здесь же все зависит от конкуренции — чем больше препаратов, тем цены ниже", — сказал он.

При этом Дмитриев не исключил общего роста цен на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых. "Про рост цен — лукавить не будем, если растет все вокруг, то и цены будут расти, но мы, в первую очередь, сейчас видим перед собой задачу сохранить ассортиментную доступность… Есть препараты которые вне этого списка (жизненно необходимых — ред.), они в свободном рынке, там цены будут расти", — сказал он.

В то же время, по его словам, цены производителей за последнее время практически не выросли. "У нас цены не вырастали, отпускные — может быть на 5-7%, это связано с тем, что мы пока на старых запасах работаем, у нас цены разные, а сейчас и доллар упал, поэтому легче", — сказал глава ассоциации фармпроизводителей. Розничные же цены на препараты, не входящие в список жизненно необходимых, по его словам, выросли на 7-8% по разным позициям. "Где-то с логистикой это связано, где-то — с опасением дистрибьюторов. Но здесь мы в принципе удержались", — пояснил он.

По данным Росстата, в марте 2022 года медикаменты в России выросли в цене в среднем на 10,31% относительно предыдущего месяца после подорожания на 0,79% в феврале. В апреле же цены, по данным Росстата, снизились на 0,88% по сравнению с мартом. С начала года потребительские цены на медикаменты выросли на 10,38%.