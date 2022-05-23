МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Государственные заказчики не смогли закупить вакцины от пневмококка и комбинированную вакцину компаний Pfizer и Sanofi. Зарубежные гиганты и их российские партнеры отказались от участия в аукционах, пишет "Коммерсант".

Поставки вакцин в Россию стали невыгодны из-за валютных колебаний и подорожания логистики.

Sanofi и "Нанолек" (производит вакцину французской компании на своем предприятии в России) просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пересмотреть цены на препарат "Пентаксим", рассказал заместитель гендиректора российской компании Максим Стецюк. Это комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции.

В ФАС изданию сказали, что эту заявку пока не получили, однако аналогичное обращение поступило по "Превенару" — вакцине от пневмококковой инфекции от Pfizer (выпускается на предприятии "Петровакса").

В апреле аукционы по госзакупкам "Превенара" не состоялись. Причина — отсутствие заявок.

После этого госзаказчики повысили начальную цену на препарат с 1,44 тысячи рублей до почти 1,52 тысячи рублей за дозу. Общая сумма закупок выросла до 3,2 миллиарда рублей. Но 12 мая торги вновь не прошли.

Закупить "Пентаксим" — его в рамках госзакупок поставляет дистрибьютор "Фармимэкс" — на сумму 4,67 миллиарда рублей в апреле заказчики тоже не смогли, хотя начальная цена за дозу была установлена на уровне предельно возможной — 1,137 тысячи рублей. Позже по комбинированной вакцине был объявлен новый аукцион с меньшей общей суммой — 792 млн руб.

Стецюк допустил, что производитель подаст заявку на поставку 696 тыс. доз, но этот объем значительно ниже годовой потребности: в 2021 году было закуплено 3,38 млн доз "Пентаксима".