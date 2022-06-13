МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фармацевтическая отрасль в России в последние годы доказала свою устойчивость и готовность оперативно отвечать на разные вызовы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Врач назвал витамины, передозировка которыми грозит особыми рисками

"Фармацевтическая отрасль в последние годы доказала свою устойчивость и готовность оперативно отвечать на различные вызовы", – отметил Мурашко, слова которого приводятся в журнале Петербургского международного экономического форума.

Он также добавил, что в тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами, профессиональным сообществом, общественными организациями, представителями бизнеса вырабатываются механизмы оперативного реагирования на изменяющиеся условия для обеспечения лекарственной безопасности в России.