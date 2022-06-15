МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил о необходимости взаимодействовать с евразийскими партнерами, чтобы выводить на рынок препараты глобального свойства. Минздрав: Россия может производить почти все жизненно важные препараты

"Кроме того, конечно, нам необходимо взаимодействовать в том числе и с партнерами. Как минимум евразийскими по созданию совместных проектов по разработке лекарственных препаратов. У нас громадная база, у нас громадный массив клинических баз для проведения мультицентровых исследований. Он тоже может быть задействован за счет просто хотя бы генетического разнообразия населения популяции Евразии для того, чтобы оперативно выводить на рынок продукты глобального свойства", — отметил Глаголев на Российском фармацевтическом форуме "Лекарственная безопасность" в рамках ПМЭФ.

Замминистра здравоохранения также заявил, что за 10 лет аптечка значимым образом не изменится в пределах фармакотерапевтических групп. "Наверное, в ней станет больше отечественных препаратов, препаратов Евразийского экономического союза", — подчеркнул Глаголев.