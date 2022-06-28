МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что отечественные производители медицинского оборудования должны занять освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши. Медведев оценил ситуацию с производством иммунобиологических лекарств

"То, что касается стимула того, чтобы на ушедшие компании приходили российские разработчики, производители, все необходимое надо делать. Будем благодарны вам за любую информацию, которая поможет нашим производителям занять соответствующие ниши", — отметил Мишустин в ходе встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.