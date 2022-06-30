МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. На российском фармацевтическом рынке сохраняется стабильная ситуация, поставки лекарств из Европы идут без сбоев, сообщается на сайте Росздравнадзор. Минздрав призвал расширять ассортимент российских лекарств

"Все участники мероприятия подтвердили, что за истекшие семь дней ситуация на российском фармацевтическом рынке осталась стабильной. Движение поставок лекарств из Европы осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме", — говорится в публикации.

В ведомстве состоялось очередное еженедельное совещание в котором приняли участие представители крупнейших оптовых и розничных фармацевтических организаций. Все участники мероприятия подтвердили, что за последнюю неделю ситуация на фармацевтическом рынке России осталась стабильной.

Кроме того, Росздравнадзор отметил спад ажиотажного спроса на отдельные лекарства, который наблюдался весной.