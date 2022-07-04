МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. По сообщению газеты "Коммерсант", американская фармацевтическая компания MSD заявила о прекращении поставок в Россию ряда своих вакцин. Оператор системы маркировки опроверг нехватку льготных лекарств в России

Представители компании отметили, что поставлятьсяне будут вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, аналоги которых производятся в России.

Поставки остальных медикаментов продолжатся, подчеркнула газета.