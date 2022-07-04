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2022
https://1prime.ru/Pharm_industry/20220704/837373580.html
"Коммерсант": MSD прекратит поставки вакцин от оспы и кори в Россию
Фармацевтика
Новости
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По сообщению газеты "Коммерсант", американская фармацевтическая компания MSD заявила о прекращении поставок в Россию ряда своих вакцин. Представители компании отметили, что... ПРАЙМ, 04.07.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. По сообщению газеты "Коммерсант", американская фармацевтическая компания MSD заявила о прекращении поставок в Россию ряда своих вакцин.
Представители компании отметили, что поставлятьсяне будут вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, аналоги которых производятся в России.
Поставки остальных медикаментов продолжатся, подчеркнула газета.