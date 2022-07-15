МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев считает, что российский аналог самого дорогого в мире препарата "Золгенсма", применяемого для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), может появиться на рынке уже в 2025-2026 годах. Власти выделят регионам один миллиард рублей на лекарства

"Что касается сложных препаратов, "Биокад" разработал аналог "Золгенсмы" и уже объявил, что начинает клинические испытания. В доклинике он показал себя хорошо. По моим расчетам, отечественный препарат для лечения СМА может появиться на рынке уже в 2025-2026 годах", — заявил Куцев в интервью газете "Известия".

Он добавил также, что на стадиях регистрации в РФ находятся все препараты из перечня фонда "Круг добра" и их поставки продолжаются. Куцев подчеркнул, что по орфанным заболеваниям компании не собираются прекращать поставки лекарств, так как речь идет о здоровье детей. Однако он подчеркнул, что полное импортозамещение всех лекарств, тем более для орфанных заболеваний, невозможно.

В мае глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что учреждения агентства готовы подготовить аналоги ряда препаратов для лечения орфанных болезней, в том числе аналог самого дорогого лекарства в мире "Золгенсма", который будет стоит "не только в разы, а в десятки раз дешевле". Основную работу над аналогом "Золгенсма", по ее словам, ФМБА может завершить уже в этому году.

При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. Препарат "Золгенсма" самый дорогой в мире, стоимость одной инъекции оценивается от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.