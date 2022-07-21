МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минздрав РФ прорабатывает необходимые решения для сервисного обслуживания медицинского оборудования, но и сейчас запчасти можно вывозить из страны по временным разрешениям, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Счетная палата: цифровизация медицины лишь увеличивает нагрузку на врачей

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на профильную ассоциацию производителей IMEDA сообщила о возможности возникновения вторичного дефицита медтехники, поставщики которой, как утверждалось, не могут вывезти запчасти на ремонт или для замены в дальнее зарубежье.

"Обеспечение надлежащего сервисного обслуживания медоборудования является одним из важных аспектов надежного функционирования системы здравоохранения и находится на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора. Необходимые решения прорабатываются совместно с заинтересованными ведомствами", — отметил Кузнецов.

Он также обратил внимание, что сейчас по решению правительства РФ на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, согласованных с Минпромторгом и Минэкономразвития, "могут предоставляться временные разрешения на вывоз определенных товаров, в том числе комплектующих и запасных частей медицинских изделий".