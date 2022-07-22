МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России намерен изъять медицинское оборудование из списка продукции, которую запрещено вывозить из страны, готовит решение. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Минздрав разрешил вывозить запчасти медоборудования на ремонт

Ранее сообщалось, что ведомство работает над решениями для сервисного обслуживания медицинского оборудования. Сейчас запчасти можно вывозить из страны по временным разрешениям.

Осьмаков отметил, что Минздрав готовит регистрационные удостоверения медизделий для вывоза продукции при необходимости ремонта.