МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Спрос россиян на маски в конце июля вырос впервые с начала года — более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее, при этом на антисептик спрос вырос почти на треть, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Правительство готово стимулировать спрос на российские социальные товары

"За последние две недели, с 11 по 24 июля 2022 года, спрос на маски в целом по стране увеличился на 109% по сравнению с аналогичным периодом в июне 2022 года. Данный тренд был отмечен в этом году впервые: до этого продажи масок постепенно снижались", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два недели июля в целом по стране вырос на треть спрос и на кожные антисептики.

"В основном россияне предпочитают приобретать маски в пачках по 50-100 штук. Средняя цена одной маски в наборе 100 штук на июль 2022 года находится на минимальном за последние три года уровне: она составляет 1,3 рубля за одну штуку против 31 рубля на пике два года назад", — добавляется в сообщении.

При этом самая высокая динамика спроса на маски была зафиксирована в Калужской (+267%), Астраханской (+218%), Курской (+209%) и Тульской областях (+195%), а также в Москве (+198%).

Из крупных регионов спрос также вырос в Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской областях, а также Татарстане.