МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Pfizer Inc ведет переговоры на продвинутой стадии о покупке фармацевтической фирмы Global Blood Therapeutics примерно за 5 млрд долларов, о чем в пятницу сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Чистая прибыль Pfizer увеличилась за первое полугодие

Pfizer намерена заключить соглашение в ближайшие дни, но, как уточнило издание, другие претенденты также еще обсуждают сделку.

Акции Global Blood подорожали на 9,6%. На завершении торгов в четверг рыночная капитализация компании составляла 3,12 млрд долларов.

Препарат "Оксбрита" компании Global Blood одобрен в США для лечения серповидно-клеточной анемии, разновидности заболевания крови.