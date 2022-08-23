МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Pfizer Inc и ее немецкий партнер BioNTech сообщили, что подали заявку на бустерную вакцину от COVID-19, направленную непосредственно против омикрон-штамма. Компании сказали, что сразу после одобрения регуляторов будут готовы начать поставки. ФАС согласовала цены на препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм"

Заявка в Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) касается так называемой двухвалентной вакцины против доминирующих вариантов вируса BA.4/BA.5 и изначального штамма. Вакцина может использоваться с 12 лет.

Pfizer заявила, что в рамках действующего соглашения с властями США по поставке 105 млн доз (в том числе против омикрона) за 3,2 млрд долларов предоставить новые вакцины к сентябрю.

"Мы быстро нарастили выпуск и, если получим разрешение, готовы сразу же начать дистрибуцию двухвалетных бустеров от омикрон-штамма BA.4/BA.5", — заявил гендиректор компании Альберт Бурла.

Такие страны, как Великобритания, США и страны-члены ЕС, готовятся осенью провести кампании по вакцинации для защиты от новых волн заболеваемости. На прошлой неделе Великобритания первой среди стран одобрила двухвалентную вакцину — вакцину производства Moderna.

Бурла написал в Twitter, что Pfizer в ближайшие дни также намерена подать заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам.

FDA в июне попросило производителей вакцин сделать специализированные дозы для двух подвариантов омикрона и заявило, что не потребует новых испытаний с тестированием на людях — подобно тому, как ежегодно идет одобрение скорректированных вакцин от гриппа.

Испытания средней и поздней стадии более старой версии вакцины от BA.1 показали, что новая вакцина Pfizer вызывает более сильный иммунный ответ против этого подварианта, чем изначальная версия.

В этом месяце, как ожидается, начнутся испытания вакцины против BA.4/BA.5 на людях в возрасте от 12 лет.