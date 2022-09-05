МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россияне за лето купили 35,2 миллиона упаковок успокоительных препаратов, что на 8% меньше показателя весны, когда было приобретено 38,3 миллиона упаковок, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минздрав: препараты без маркировки ушли из оборота в России

"По данным национальной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", россияне в период с июня по август купили 35,2 миллиона упаковок успокоительных препаратов, что на 8% меньше, чем в период с марта по май, когда было приобретено 38,3 миллиона пачек", — говорится в сообщении.

Суммарно за лето на успокоительные препараты было потрачено 4,5 миллиарда рублей, что на 14% меньше чем за весну. Средняя цена на них по итогам лета по сравнению с весной, по подсчетам аналитиков "Честного знака", снизилась на 7% и составила 128 рублей.

"Снижение как спроса, так и средней цены – закономерное явление, так как весной мы наблюдали необоснованный ажиотажный спрос на практически все виды лекарств. Россияне массово скупали препараты и заполняли ими домашние аптечки. Теперь мы можем сказать, что спрос стабилизировался. Тем россиянам, которые массово скупали лекарства весной, рекомендуем внимательно следить за сроками годности. Не исключено, что у некоторых препаратов в их домашних аптечках они уже истекли", — прокомментировал руководитель товарной группы "Фарма" Центра развития перспективных технологий Егор Жаворонков.

Эксперты "Честного знака" также отмечают, что дефицита успокоительных лекарств на российском рынке не предвидится. По их подсчетам, запасов при текущих темпах потребления хватит минимум на шесть месяцев. При этом производство успокоительных препаратов в России растет: за восемь месяцев 2022 года производство маркированных лекарств этой категории выросло на 16% по отношению к восьми месяцам прошлого года.

Добавляется, что чаще всего летом успокоительные в аптеках приобретали жители Тамбовской области (397 упаковок на 1000 человек), Псковской области (366,7), Тверской области (345,5), Липецкой области (341,8) и Хабаровского края (341,1), соответствующий рейтинг составлен ЦРПТ на основе информации "Честного знака" о продажах препаратов и данных Росстата о количестве постоянных жителей субъектов РФ.