МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Холдинг "Нацимбио" (входит в "Ростех") к старту прививочной кампании поставил в российские медучреждения и на аптечные склады 30,2 миллиона доз гриппозных вакцин, говорится в сообщении госкорпорации. Минпромторг: вакцин от COVID-19 будет достаточно даже при росте спроса

"На первом этапе поставок в российские регионы были поставлены трехвалентные вакцины "Совигрипп" (20,7 миллиона доз) и четырехвалентные "Ультрикс Квадри" (9,5 миллиона доз)", — отмечается в сообщении.

В "Ростехе" уточнили, первый этап поставок выполнен по заказу Минздрава РФ в соответствии с графиком в срок до 1 сентября. На втором этапе в регионы будет доставлено еще 38,8 миллиона доз вакцин.

"Все субъекты страны обеспечены противогриппозными вакцинами для начала массовой иммунизации населения. Второй этап поставок стартовал 1 сентября, идет в графике и продлится до конца ноября текущего года. В регионы России будут переданы еще 38,8 миллиона доз вакцин для профилактики гриппа", – сказал гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский.

В "Ростехе" напомнили, что с 2018 года для выполнения программы Национального календаря профилактических прививок поставляются вакцины против гриппа, произведенные исключительно в России по технологии полного цикла. В целях обеспечения качества вакцин на всем пути от склада поставщика до распределительных центров в регионах, ведется непрерывный мониторинг соблюдения требований "холодовой цепи".