МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада усложнили доставку медикаментов для благотворительных фондов в России и логистику, при этом некоторые отметили рост числа пожертвований, рассказали представители фондов РИА Новости. В МИД Франции рассказали о вариантах новых антироссийских санкций Евросоюза

Международный день благотворительности празднуется 5 сентября.

СЛОЖНОСТИ С МЕДИКАМЕНТАМИ

Санкции против России со стороны Европы и США усложнили ситуацию с получением медикаментов и медицинского оборудования, производящихся на Западе.

"К апрелю мы столкнулись уже с тем, что тех же самых расходников к европейским аппаратам, к американским, которые стояли в ряде больниц, уже было не достать – их просто не купить. Сейчас, например, мы сталкиваемся с тем, что даже спицы, которые необходимы для аппаратов Илизарова (аппарат для сращения костных переломов – ред.), особенно детские размеры, для врачей в ДНР и в ЛНР мы под заказ ждем по 180 дней. Это очень сложная ситуация", — сообщила руководитель фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова.

Такие же сложности появились у фонда "Подари жизнь".

"Отлаженные годами схемы в один момент перестали работать. Это касается доставки не зарегистрированных в России лекарств, доставки клеток костного мозга для проведения трансплантаций детям, поставок зарубежного оборудования и лекарств, даже зарегистрированных в стране. Плюс растут цены", — заявила директор фонда Екатерина Шергова.

На рост цен пожаловались и в фонде "Доктор Лиза".

"Столкнулись сразу же с тем, что, во-первых, на очень большое количество необходимых в работе врачей медикаментов и товаров медицинского назначения стали расти цены", — добавила Авилова.

По ее словам, организация начала заменять импортное оборудование отечественным, чтобы не зависеть от западных санкций.

"Мы перестаиваемся с точки зрения поиска решений, как заменять оборудование европейское, западное на наши отечественные аналоги – ну мы этим занимались с 2018 года. Закупаем инструментарий сейчас российского производства ну или из тех стран, которые нам поставляют его регулярно в Россию. Закупаем там дрели, пилы, операционные столы, аппараты УЗИ так, чтобы расходники к ним… мы точно могли обеспечить", — сказала Авилова.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

Директор фонда "Подари жизнь" пожаловалась на сокращение пожертвований из-за отключения со стороны Запада сервисов, через которые производились пожертвования и ухода иностранных компаний, которые ранее помогали фонду.

"С марта этого года у фонда случился отток пожертвований, в первую очередь связанный с техническими проблемами, в России были отключены сервисы, через которые многие благотворители фонда были подписаны на пожертвования", — сказала директор "Подари жизнь Екатерина Шергова.

По словам Шерговой, фонд потерял более 80 миллионов рублей пожертвований.

"За семь месяцев 2022 года в сравнении с 2021 годом поступления пожертвований в наш фонд упали на 24%, это практически 320 миллионов рублей. Из них было более 2,5 тысячи отписок от регулярных пожертвований на сумму три миллиона, в прошлом году за этот же период было 1,2 тысячи отписок на сумму меньше миллиона (993 тысяч рублей)… Почти все компании из списка приостановивших работу в России больше не могут гарантировать поддержку фонду, а это более 80 миллионов в год", — отметила Шергова.

Для фонда "Доктор Лиза" ситуация обернулась в обратную сторону: пожертвований после начала спецоперации России на Украине и западных санкций стало больше.

"Иногда мы в месяц собираем столько денег, сколько в прошлом году был бюджет полугода работы фонда. У нас появились крупные спонсоры… От обычных людей у нас самые большие всегда приходят пожертвования. Мы не используем традиционно, даже в этот сложный год, средства грантов или средства бюджета, это частные лица, 90% которых мы даже не знаем. Кто-то пересылает 20 рублей, кто-то – 20 тысяч рублей… Июнь, июль, май — мы собирали по полмиллиона – по 600 тысяч в день", — сказала руководитель фонда Авилова.