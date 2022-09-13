МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Россия располагает всеми отечественными аналогами востребованных ветпрепаратов, их ввоз в 2022 году не ограничивался, любой дефицит является искусственно созданным зарубежными производителями, говорится в сообщении Россельхознадзора. Россельхознадзор запретил ввоз семян ряда иностранных питомников

"Россельхознадзором в 2022 году не вводилось никаких ограничений на ввоз в Российскую Федерацию и оборот на ее территории зарубежных лекарственных препаратов, поэтому любой дефицит зарубежных препаратов на российском рынке является искусственно созданным зарубежными производителями", — говорится в сообщении.

Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) направила председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой пересмотреть меры поддержки отрасли. В документе говорилось, что учреждения ветеринарии продолжают испытывать сложности с приобретением средств для наркоза, а около 50% потребностей рынка обеспечивают зарубежные препараты, писали во вторник "Известия".

"Представленная в прессе информация о дефиците ветеринарных препаратов является некорректной. По востребованным наименованиям лекарственных средств для ветеринарного применения существуют аналоги отечественного производства", — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Там отметили, что в ходе совещаний ведомства с представителями крупных зарубежных компаний, осуществляющих производство и поставки на территорию России лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сами компании заявили о готовности продолжать поставки всего перечня лекарственных препаратов, имеющегося в портфелях экспортеров.

"По данным ФГИС "Ветис", объем ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов для ветеринарного применения с начала 2022 года не только не упал, но имеет тенденцию к увеличению. За 8 месяцев 2022 года в Российскую Федерации ввезено на 16% больше антибиотиков, чем за аналогичный период прошлого года, и на 25% больше вакцин для ветеринарного применения", — сообщили в Россельхознадзоре.

В отношении внутрироссийского производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения отмечается тенденция к увеличению производства: так, с 1 января по 1 июля произведено 107 миллионов упаковок ветеринарных препаратов (на 30% больше, чем год назад), в том числе 7,2 миллиарда доз вакцин.