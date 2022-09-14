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2022-09-14T13:50:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Pharm_industry/20220914/838111556.html
Госдума одобрила закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Фармацевтика
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Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств для медицинского применения. Согласно документу, эксперимент начнется 1 марта... ПРАЙМ, 14.09.2022
фармацевтика, бизнес, новости, госдума, фармацевтика, онлайн-торговля, лекарства
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств для медицинского применения.
Согласно документу, эксперимент начнется 1 марта 2023 года и продлится три года. Он будет проведен в Москве, Подмосковье и Белгородской области.
Как ожидается, этот шаг дополнительно поддержит малые компании, работающие на аптечном рынке, а также повысит доступность рецептурных препаратов для населения
Правительство возьмет на себя ответственность за:
- утверждение порядка проведения эксперимента;
- требования к розничной торговле лекарствами и их доставке;
- правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.
Соответствующие изменения внесут в закон "Об обращении лекарственных средств".