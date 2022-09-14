МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств для медицинского применения. Госдума одобрила закон о повышении устойчивости региональных бюджетов

Согласно документу, эксперимент начнется 1 марта 2023 года и продлится три года. Он будет проведен в Москве, Подмосковье и Белгородской области.

Как ожидается, этот шаг дополнительно поддержит малые компании, работающие на аптечном рынке, а также повысит доступность рецептурных препаратов для населения

Правительство возьмет на себя ответственность за:

утверждение порядка проведения эксперимента;

требования к розничной торговле лекарствами и их доставке;

правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.

Соответствующие изменения внесут в закон "Об обращении лекарственных средств".