МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Импорт российских фармацевтических субстанций и фармацевтической продукции за первые семь месяцев 2022 года вырос на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года года, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли страны Василий Осьмаков. Продукты питания не планируется включать в параллельный импорт

"В общем и целом импорт фармацевтических субстанций, фармацевтической продукции на самом деле вырос на 20-30% за семь месяцев этого года по отношению к семи месяцам прошлого года", — сказал он РИА Новости в кулуарах форума "Биотехмед".

По словам замглавы Минпромторга, среди жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов доля российского номенклатурного производства в штуках составляет порядка 80% этого списка. Оставшаяся же доля не производится российскими компаниями из-за патента.

"То есть российский производитель не может выйти с молекулой, потому что она находится под патентом. Если уходит иностранец, включается механизм принудительного лицензирования, право на производство легально передается российской компании", — объяснил Осьмаков.