СОЧИ, 19 сен — ПРАЙМ. Включать фармпродукцию в список параллельного импорта нет необходимости, она не запрещена к ввозу в РФ, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Продукты питания не планируется включать в параллельный импорт

"Фармпродукция сегодня не относится к продукции, запрещенной к поставке на наш рынок", — сказал он в ходе выступления на форуме "Биотехмед".

"Сегодня в этом необходимости нет", — отметил он, говоря о включении фармпродукции в список параллельного импорта.

Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.