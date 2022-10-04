2022-10-04T12:46:00+03:00
2022-10-04T13:13:29+03:00
2022-10-04T12:46:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Pharm_industry/20221004/838350089.html
Госдума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Фармацевтика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Государственная Дума в ходе заседания во вторник одобрила законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств для медицинского применения. Согласно документу, эксперимент начнется... ПРАЙМ, 04.10.2022
фармацевтика, бизнес, новости, госдума, лекарства, онлайн-торговля
https://1prime.ru/images/83392/99/833929949.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83392/99/833929949.jpg
https://1prime.ru/images/83392/99/833929948.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83392/99/833929948.jpg
https://1prime.ru/images/83392/99/833929934.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83392/99/833929934.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220928/838285983.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума в ходе заседания во вторник одобрила законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств для медицинского применения.
Согласно документу, эксперимент начнется 1 марта 2023 года и продлится три года. Он будет проведен в Москве, Подмосковье и Белгородской области.
Как ожидается, этот шаг дополнительно поддержит малые компании, работающие на аптечном рынке, а также повысит доступность рецептурных препаратов для населения.
Правительство возьмет на себя ответственность за:
- утверждение порядка проведения эксперимента;
- требования к розничной торговле лекарствами и их доставке;
- правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.
Положения законопроекта не распространяются на лекарства, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджета.
Соответствующие изменения внесут в закон "Об обращении лекарственных средств".