МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума в ходе заседания во вторник одобрила законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств для медицинского применения. Госдума определила особенности электронных аукционов по госземлям

Согласно документу, эксперимент начнется 1 марта 2023 года и продлится три года. Он будет проведен в Москве, Подмосковье и Белгородской области.

Как ожидается, этот шаг дополнительно поддержит малые компании, работающие на аптечном рынке, а также повысит доступность рецептурных препаратов для населения.

Правительство возьмет на себя ответственность за:

утверждение порядка проведения эксперимента;

требования к розничной торговле лекарствами и их доставке;

правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.

Положения законопроекта не распространяются на лекарства, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджета.

Соответствующие изменения внесут в закон "Об обращении лекарственных средств".